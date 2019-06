Questa sera alle 20.30 nella sala comunale polivalente di Voltana, al primo piano della casa del popolo in via Fiumazzo 647, ci sarà lo spettacolo “Questione di culex”, a conclusione del progetto educativo “Studenti contro la zanzara tigre”, che ha coinvolto tre classi della scuola secondaria di primo grado di Voltana.

Lo spettacolo, portato in scena dal poeta parlante Roberto Mercadini in coppia con Claudio Venturelli, entomologo dell’Ausl della Romagna, è tratto dall’omonimo libro di Venturelli-Marazza edito da De Agostini nel 2014 e con prefazione di Dario Fo.

Proprio in un incontro a casa di Dario Fo è scaturita l’idea di mettere in scena i temi trattati nel libro. Con il suo saper raccontare le storie, dialogando con Venturelli in scena, Mercadini cercherà di svelare i segreti della zanzara focalizzando l’attenzione sui rischi sanitari che possono essere collegabili a questo insetto. Lo scopo è quello di sensibilizzare tutti a una maggiore attenzione e all’attuazione di misure di prevenzione per ridurre il numero di zanzare in circolazione e con esse i disagi e gli eventuali rischi per la salute dell’uomo e degli animali.

Lo spettacolo, a ingresso libero, è aperto a tutta la cittadinanza.