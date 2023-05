Il clima instabile e le criticità del territorio mantengono alta la soglia di attenzione nel Bagnacavallese, con l’allerta gialla per criticità idraulica emanata dall’Agenzia regionale di Protezione civile e Arpae Emilia-Romagna per la giornata di lunedì 15 maggio.

L’acqua si è ritirata e i livelli idrometrici dei fiumi sono bassi, ma prosegue l’attività di monitoraggio coordinata dal Centro operativo comunale (Coc) di Bagnacavallo e la regia del Centro Coordinamento dei Soccorsi (Ccs) in capo alla Prefettura, anche in vista del forte maltempo previsto per la prossima settimana. Si continua pertanto a raccomandare di prestare la massima attenzione ai canali di informazione ufficiali per essere sempre aggiornati sull’evoluzione della situazione.

Prosegue inoltre la raccolta fondi avviata dall’Unione per aiutare i territori più colpiti dall’alluvione. Chi vuole può fare una donazione all’Iban IT66A0627013199T20990000380, scrivendo nella causale “Raccolta fondi emergenza alluvione”.

Ai bonifici effettuati non verrà applicata alcuna commissione.

Da ora è possibile donare inoltre tramite il portale PagoPa:

https://bit.ly/3M0cnt0 (Raccolta Fondi Emergenza Alluvione)

Saranno presto disponibili ulteriori forme di donazione.

Tutte le donazioni saranno rendicontate sul sito web www.labassaromagna.it

Info: www.comune.bagnacavallo.ra.it