Confcommercio Ascom Cervia esprime soddisfazione per l’impegno profuso dalle istituzioni locali, regionali e nazionali per lo storico risultato dalla concessione per 50 anni delle saline al Comune di Cervia.

Avere la possibilità di investire sul comparto saline significa, per gli operatori economici e per la città tutta, costruire un prodotto turistico seriamente competitivo a livello nazionale ed europeo.

Confcommercio Ascom Cervia si mette a disposizione per collaborare in questa nuova avventura legata alla storia della città e con lo slancio di renderlo un volano per il turismo.

Il presidente Confcommercio Ascom Cervia Nazario Fantini ha dichiarato «ci tengo a ringraziare tutti i soggetti coinvolti per avere ottenuto un risultato così importate. Un ringraziamento personale al Viceministro dell’Economia e delle Finanze Antonio Misiani, all’Assessore Regionale al Turismo Andrea Corsini, al Presidente della Provincia di Ravenna Michele de Pascale e al Sindaco di Cervia Massimo Medri» Ci aspetta uno sforzo comune per rendere il comparto saline un vero e proprio prodotto turistico in grado di attrarre visitatori tutto l’anno. Puntiamo in alto e sfruttiamo questa occasione unica».