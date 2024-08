Si rinnova anche quest’anno a Bagnacavallo nell’ultimo fine settimana di agosto l’appuntamento con “La piazza in tavola”, un evento che coniuga la voglia di ritrovarsi e fare festa con la buona cucina e i prodotti tipici del territorio.

Nelle serate di venerdì 30 e sabato 31 agosto, piazza della Libertà si trasformerà ancora una volta in una grande osteria all’aria aperta dove si potranno assaporare i piatti, preparati dai “cuochi” volontari di varie associazioni, accompagnati dal vino simbolo del territorio, il Bursôn. Non mancheranno la musica e l’animazione rivolta soprattutto ai ragazzi.

L’iniziativa, che vede coinvolte varie associazioni di Bagnacavallo guidate dalla Pro Loco, con il supporto e il patrocinio del Comune, prevede inoltre la premiazione del “miglior Bursôn in commercio per l’anno 2024”. La cantina prima classificata durante le serate di degustazione svolte nella scorsa primavera verrà premiata sul palco con l’ormai famoso “Cavallo Nero” creato per l’occasione dall’oreficeria Ponzi di Bagnacavallo.

«“La piazza in tavola”, oltre a rappresentare un momento di incontro, di convivialità e senso di appartenenza al territorio e alle sue tradizioni – spiegano gli organizzatori – consentirà ai partecipanti di essere parte attiva nel progetto di acquisizione della “Quadreria” del Convento di San Giovanni evitando in tal modo il rischio che importanti opere d’arte possano lasciare Bagnacavallo. Infatti, il ricavato verrà destinato all’ambizioso progetto per il quale il volontariato bagnacavallese si sta spendendo da qualche anno.»

Aderiscono, oltre alla Pro loco di Bagnacavallo: Parrocchia di San Michele e San Pietro, Lions club Bagnacavallo, Amici di Neresheim, L’Incontro, Avis, Auser e “Bagnacavallo fa centro” con la collaborazione del Consorzio “Il Bagnacavallo” e il sostegno di BCC Ravennate, Forlivese e Imolese.

Questo il programma completo delle due serate (orari 19-23):

venerdì 30 agosto

– L’estate sta finendo… Cena con vini del Consorzio «Il Bagnacavallo»

– Accompagnamento musicale di Psa Band

– Esibizione di ginnastica artistica, ritmica e parkour a cura di Infinity Gym asd

– Le Zanzariadi – piccoli giochi per bambini e adulti per veicolare conoscenze e buone pratiche per il contrasto alla diffusione della zanzara tigre. Promosso da Regione Emilia-Romagna, Unione dei comuni della Bassa Romagna e Ceas Bassa Romagna

sabato 31 agosto

– La vendemmia sta arrivando… Intanto godiamoci il Bursôn che è già in cantina. Premiazione del miglior vino Bursôn attualmente in commercio

– Intrattenimento musicale a cura di Musical box

– Giochi e laboratori di strada a cura di Villaggio Globale cooperativa sociale, nell’ambito di Immagine_rete, un progetto selezionato da “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.