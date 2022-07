In piazza Duomo a Faenza i volontari di +Europa e Azione saranno a disposizione dei cittadini, tra le 9 e le 12 di sabato, per la prima tra le tante occasioni di contatto organizzate per parlare dal vivo con i cittadini.

Obiettivo dei due partiti, uniti da più di un anno da una federazione, sarà quello di far conoscere una nuova scelta possibile alle elezioni politiche previste per il 25 settembre; parlando in maniera concreta delle nostre idee per l’Italia, collegate all’agenda del Governo Draghi, dentro ad un quadro europeo e atlantico che modernizzi l’Italia in ogni campo, valorizzi le competenze e il protagonismo delle persone e delle imprese, affermi insieme nuovi diritti civili e responsabilità e si batta contro populisti e sovranisti di ogni parte.