Aveva rubato una bicicletta la sera del 3 maggio 2020 in via Cavour a Faenza ed il furto era stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza pubbliche della zona, ma gli agenti della polizia locale non erano stati in grado all’epoca di associare al volto del giovane autore del furto un nome. La notizia di reato era così stata trasmessa a carico di ignoti. Alcuni giorni fa però, un agente della polizia locale dell’URF, impegnato nel progetto “scuole sicure”, mentre identificava un giovane studente in un parco cittadino, si è ricordato del particolare giubbotto che indossava il ladro di biciclette del 3 maggio. I vigili hanno così recuperato in archivio il fascicolo e le immagini delle telecamere ed hanno riscontrato che il ragazzo 17 enne identificato nel parco cittadino era proprio l’autore del furto del 3 maggio 2020. Il ragazzo faentino, incensurato, è pertanto stato convocato in ufficio unitamente ai genitori ed è stato denunciato a piede libero alla procura dei Minori di Bologna per furto aggravato. Diversi elementi fanno pensare purtroppo che anche questo furto sia comunque da ricollegarsi al mondo del consumo di stupefacenti. Il ragazzo avrebbe infatti compiuto il furto per avere soldi per gli stupefacenti, senza doverli chiederli alla famiglia.