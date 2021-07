Auto esce di strada e cappotta in un campo: donna trasportata al Bufalini

Uscita di strada poco dopo le ore 16 in via S.Alberto tra le frazioni di Sant’Alberto e San Romualdo. L’incidente stradale ha visto coinvolta una donna alla guida di una Citroen C1 che si stava dirigendo in direzione di Ravenna. La Citroen, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale, ha sbandato verso destra ed è poi uscita di strada. Dopo aver capottato, la vettura si è fermata al confine con un appezzamento agricolo a lato della carreggiata. La conducente, cosciente, è rimasta però incastrata all’interno dell’abitacolo. Per estrarla sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco di Ravenna che hanno soccorso la donna in collaborazione con il personale sanitario del 118, intervenuto con un’ambulanza e l’elimedica. La donna è stata quindi trasportata in elicottero all’ospedale Bufalini di Cesena.