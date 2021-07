Lo sport non solo come pratica agonistica, ma come strumento di allenamento anche per la vita personale e professionale. È il concetto alla base della Sportur Academy, il nuovo corso al Fantini Club di Cervia pensato per professionisti e aziende per raggiungere obiettivi strategici. Tanti i personaggi sportivi che hanno accettato l’invito ad illustrare la propria esperienza: Arrigo Sacchi, Maurizia Cacciatori, Andrea Zorzi, Lorenzo Minotti, Sergio Scariolo e Katia Serra i primi nomi.