Nella notte fra domenica e lunedì una vettura è andata a fuoco in piazza Ricci, il parcheggio dietro le poste lungo via Naviglio. L’incendio è avvenuto intorno alle 23. Grane paura, anche perché le fiamme avrebbero potuto estendersi alle auto posteggiate vicine alla vettura andata a fuoco. Ma fortunatamente così non è stato. Ignote, al momento, le cause del rogo.