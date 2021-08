Grave incidente a Bagnacavallo attorno alle ore 19, quando, sulla via San vitale vicino all’incrocio con via Marconi un motociclista di origine cinese, forse abbagliato dal sole, ha centrato il marciapiede in sella al proprio scooter ed è finito a terra al centro della carreggiata. Il centauro, soccorso dal 118, è stato trasportato a Cesena e la strada è stata chiusa dalla polizia municipale per i rilievi.