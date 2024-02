Aumento costi ponte Bailey. Padovani (Area Liberale): “Il Comune ha peccato di presunzione ?”

L’aumento dei costi del ponte Bailey è di 278 mila euro. Il Comune di Faenza ha fornito alle opposizioni alcuni dei chiarimenti richiesti, non tutti, dopo la commissione dei giorni scorsi dove era stato annunciato il debito fuori bilancio per far fronte alla spesa aggiuntiva. 278 mila euro andranno a coprire lavori ulteriori commissionati dal Comune ai progettisti e nuovi lavori richiesti per la viabilità. Palazzo Manfredi presenterà richiesta alla struttura commissariale per far comprendere l’aumento nei rimborsi per l’alluvione, nella speranza di trovare una risposta positiva.