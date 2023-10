Con un incredibile piacere, sabato scorso, l’Associazione Nazionale Carabinieri – Sez. di Faenza ha ricevuto una delegazione proveniente dal Comune di Muzzana del Turganano (UD). Presenti il Sindaco Erica Zoratti, i rappresentanti di varie associazioni di detto comune, nonché il Presidente provinciale di Pordenone dell’ANC Giovanni Doretto. Dopo un breve momento conviviale presso la sede dell’ANC faentina, siamo stati ricevuti dal Sindaco del Comune di Faenza Massimo Isola col quale si è svolto un cordiale incontro e ci si è confrontati sulle dinamiche e problematiche connesse all’alluvione, con la testimonianza anche del Comandante della Compagnia Carabinieri di Faenza Capitato Alessandro Averna Chinnici. In tale occasione, la delegazione del Comune di Muzzana del Turganano ha consegnato nella mano del Presidente ANC faentino un assegno di € 3.123, quale contributo per allieviare le necessità di alcuni soci della locale ANC che han subito danni a causa dell’alluvione. Terminato l’incontro presso la sede comunale, è stato fatto un breve sopralluogo sui luoghi più colpiti dall’alluvione ed infine ci si è recati alla sede del Rione Verde per un pranzo conviviale e per far ascoltare agli ospiti friulani un’ulteriore testimonianza a voce del Vice Capo Rione Luciano Dal Borgo sugli eventi post alluvione (il Rione Verde ha fornito gratuitamente oltre 9.000 pasti ai volontari del “fango”). Un bellissimo momento di solidarietà proveniente da un piccolo comune friulano al quale il Presidente dell’ANC faentina Ten. Col. Ginacarlo Tatta ha dato il giusto e meritato riconoscimento.