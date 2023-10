Ecco l’oroscopo di Fox della settimana che va dal 2 all’8 ottobre 2023:

Ariete

Vi sentite più piccati ed acidi che mai, un’aura di cinismo vi rende praticamente inavvicinabili. Cercate di aprire di più il cuore verso le necessità altrui, non passate oltre se avete modo di dare una mano. Sforzatevi di essere più disponibili, lasciate il sarcasmo alla porta per una volta.

Toro

Dopo giorni pieni di faticacce ed imprevisti di ogni tipo, avrete finalmente un po’ di tempo per rifiatare e riprendervi con calma, senza emergenze di sorta. Approfittatene per dedicarvi a voi stessi, ai bisogni e alle persone che avete trascurato negli ultimi tempi per cause di forza maggiore.

Gemelli

Dopo una serie di alti e bassi ritroverete finalmente un punto di contatto con il vostro partner. È il momento di ripartire insieme e di costruire qualcosa di solido. Chi è ancora single avrà modo di fare molte esperienze importanti e di imparare ad amare se stesso: non abbiate paura di mettervi in gioco.

Cancro

Settembre è stato un mese davvero faticoso e ne sentite ancora le conseguenze. Evitate di caricarvi di ulteriori responsabilità, cercate di ritagliarvi del tempo da dedicare solo al relax. I prossimi mesi saranno senz’altro impegnativi, avete bisogno di ricaricare le batterie il più possibile.

Leone

Girare intorno alla faccenda non vi sarà di alcun aiuto, dite le cose come stanno senza fare troppi giri di parole. Non siate troppo aggressivi, però, rischiate di fare più male che bene. Cercate di guardare la situazione anche dal punto di vista di chi avete di fronte, prima di giudicare.

Vergine

Gli astri sono dalla vostra parte e vi spingono ad essere più ambiziosi ed intraprendenti. Non accontentatevi delle briciole, se avete un’idea che vi interessa portatela avanti credendoci fino in fondo. In amore occhio a non essere troppo assenti, dimostrate che ci tenete anche con un piccolo gesto ogni tanto.

Bilancia

Non siete più così sicuri di aver preso la strada giusta e l’intera situazione vi manda nel panico. Cercate di tenere l’ansia sotto controllo o rischiate di prendere decisioni troppo impulsive, che vi renderanno le cose ben più difficili a lungo termine. Fate un passo indietro e valutate la situazione con calma prima di agire.

Scorpione

Pochi avvenimenti degni di nota per voi nei prossimi giorni, ma a volte nessuna notizia è una buona notizia. Approfittatene per mettere ordine, ci sono fin troppe questioni che rimandate da tempo e che dovete gestire il prima possibile prima che vi crollino letteralmente addosso.

Sagittario

Negli ultimi tempi, complice un’agenda fittissima, vi siete lasciati un po’ andare, è il momento di smetterla. Concedetevi qualche coccola in più, date la priorità al benessere del vostro corpo e della vostra mente: ne uscirete più forti e più efficienti di prima, pronti ad affrontare qualunque sfida.

Capricorno

Qualche battibecco di troppo con il vostro partner vi rende ansiosi e frustrati, uno stato d’animo che non fa altro che creare ulteriori tensioni. Cercate di capire la causa del vostro malessere, dei continui battibecchi, ma senza sminuire i sentimenti del vostro partner. Diplomazia ed empatia sono le vostre armi migliori.

Acquario

Cercate l’occasione buona per concedervi qualche sfizio, meglio se in compagnia di una persona speciale. Non fatevi scrupoli, per una volta, prendetevi del tempo per godervi un po’ di meritato riposo. Non c’è nulla di più prezioso della serenità vostra e di chi vi circonda.

Pesci

Gestire mille responsabilità contemporaneamente non è il modo migliore per mantenere un buon equilibrio interiore. Siete logorati dalla fatica e pervasi da una tensione frenetica, basta un nonnulla per farvi scattare. Rassegnatevi, non potete controllare tutto da soli: è tempo di imparare a delegare a persone fidate.

(Fonte: Paolo Fox, “L’oroscopo 2023”, Cairo Editore, novembre 2022)