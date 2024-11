“L’incasso del Patrono comprende la serata del Dj Set di sabato 28 settembre, lo stand gastronomico del pranzo della domenica e le tante offerte libere ricevute.

IL RICAVATO SARÀ COSÌ DIVISO: metà dell’incasso del Patrono insieme alla somma raccolta per la festa “Brisighella 80 – 90” del 6 settembre al Circolo G. Borsi, sarà destinato per la ristrutturazione della Collegiata di San Michele Arcangelo e per la Chiesa del Monticino per un totale di 3.925,00 euro.

L’altra metà dell’incasso del Patrono (1.925,00 euro) sarà destinato all’emergenza maltempo e devoluto al Comune di Brisighella con l’auspicio che tale somma sia indirizzata alle tante famiglie in difficoltà dopo un’altra alluvione.

Si ringraziano di cuore tutte le persone, i tanti volontari e le associazioni che hanno partecipato e contribuito alla realizzazione dell’evento.”