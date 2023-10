E’ stato consegnato alla Darsena del Sale il Premio CerviaAmbiente 2023, conferito quest’anno all’architetto e urbanista Stefano Boeri, che per impegni urgenti in altra sede era in collegamento streaming.

L’evento si è svolto all’interno del convegno “Le città del futuro, come rispondere alle sfide sul cambiamento climatico”, durante il quale sono stati anche consegnati i riconoscimenti speciali al climatologo Carlo Cacciamani e al professor Andrea Augenti.

Nel suo intervento di apertura, il sindaco Massimo Medri ha puntato i riflettori sul rilancio del CerviaAmbiente, la cui sede sarà presto riportata a Cervia, all’interno del nuovo Parco Urbano nella zona Bassona, dove verrà riqualificato il fabbricato di proprietà comunale, denominato “Ex Vivaio Comunale”, con un contributo di risorse regionali di 790.000 € a fronte di un costo complessivo di 1.000.000 €. Il progetto di rigenerazione del fabbricato è stato illustrato dal dirigente dell’Urbanistica del Comune di Cervia, ing. Daniele Capitani.

Il luogo sarà finalizzato a generare nuovi servizi e attività a forte valore collettivo ed amministrativo, in quanto gli spazi offriranno servizi rivolti al pubblico, ma consentiranno anche una migliore analisi del territorio da parte del Comune, per la definizione di progetti e azioni finalizzati alle tematiche ambientali. Il Sindaco Massimo Medri ha sottolineato ancora una volta l’urgente necessità di affrontare i temi legati al cambiamento climatico in maniera più strutturata e scientifica, con il confronto e il coinvolgimento dei principali soggetti nel territorio attivi in campo ambientale. Per questo il primo cittadino ha annunciato la costituzione di un Comitato Tecnico Scientifico, nel quale vuole coinvolgere rappresentanti di Arpae, Parco del Delta del Po, Università di Bologna, Centro Ricerche Marine, Comune di Cervia e tecnici/giornalisti del settore.

Il Convegno è poi proseguito con gli interventi dei tre personaggi premiati, che hanno colloquiato con il presidente del Centro Ricerche Marine Cesenatico-Cervia Attilio Rinaldi e con il giornalista Salvatore Giannella.

Note ai premi:

Stefano Boeri, architetto e urbanista di fama internazionale, professore ordinario al Politecnico di Milano e direttore del Future City Lab alla Tongji University di Shanghai, è l’ideatore del “Bosco Verticale” a Milano, edificio prototipo di una nuova architettura della biodiversità che pone al centro non più solo l’uomo, ma il rapporto tra l’uomo e le altre specie viventi.

Il climatologo Carlo Cacciamani, direttore dell’Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia “ItaliaMeteo”, è esperto del settore della meteorologia e climatologia e dei cambiamenti climatici e, in particolare, gestione del rischio meteorologico e idrogeologico-idraulico.

Il professor Andrea Augenti è titolare della cattedra del Dipartimento di Storia Culture e Civiltà dell’Università di Bologna, presso la sede di Ravenna, è incaricato del “Progetto Cervia Vecchia Ficocle”, progetto realizzato in collaborazione con Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini e del gruppo culturale Civiltà Salinara, che ha permesso importanti scoperte tanto da progettare il futuro “Parco Archeologico” che si troverà all’interno dell’ultima stazione del Parco del Delta del Po.

Notizie sul premio CerviaAmbiente

Il Premio CerviAmbiente è stato istituito dal Comune di Cervia 50 anni fa, nel 1973, concepito come Premio Internazionale a favore di studiosi, ricercatori, città, istituzioni scientifiche che si siano distinte sulle tematiche di carattere ambientale. L’obiettivo era ed è quello di dare un riconoscimento a coloro che hanno difeso l’ambiente, facendo sì che il tema della natura e dei rischi che essa corre siano sempre più centrali nelle politiche delle istituzioni e nell’attenzione dei cittadini.

Nella prima edizione del 1973 il Premio fu conferito a Barry Commoner, biologo e politico statunitense. Nell’elenco degli illustri personaggi che hanno ricevuto il premio figurano anche Jacques Yves Cousteau, Folco Quilici, Konrad Lorenz, Sting, Simone Veil, Piero Angela, Vandana Shiva, Donatella Bianchi, Jean Paul Fitoussi, Carlo Petrini, Luca Mercalli. I premiati del 2022 sono stati Vincenzo Balzani, Gian Antonio Stella e Andrea Segre.