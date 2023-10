Dopo lo straordinario successo della sua 43esima edizione che ha attratto un record di 600.000 visitatori nella scorsa stagione primaverile, ARTEVENTO CERVIA è entusiasta di annunciare la prima edizione del suo nuovo spin-off autunnale: One Sky One World in programma dal 6 all’8 ottobre 2023, fra il comparto dei Magazzini del Sale e la pittoresca spiaggia di Cervia.

Questo nuovo appuntamento, promosso da ARTEVENTO CERVIA, con la Media Partnership di RAI Pubblica Utilità, invita il pubblico a diventare il fulcro di una grande mobilitazione collettiva, incentrata sul tema dell’aquilone, emblema di libertà, pace, fraternità e sostenibilità. L’obiettivo è celebrare in modo innovativo lo spirito della Giornata Mondiale del Volo degli Aquiloni per la Pace, che si svolge in simultanea in tutto il mondo. Quest’anno, per la prima volta, One Sky One World si celebrerà proprio a Cervia, una città universalmente riconosciuta come il centro mondiale dell’arte eolica, grazie alla sua illustre tradizione e alla fama di ARTEVENTO.

Sarà un weekend ricco di eventi, tutti improntati sulla pace e sulla collaborazione interculturale: il grande volo collettivo degli aquiloni sulla spiaggia di Cervia, la mostra “Un Giro del Mondo in 80 Aquiloni“ presso i Magazzini del Sale Torre e numerose attività laboratoriali adatte a tutte le età. Durante One Sky One World sarà presentata un’assoluta novità: il progetto dell’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale del Ministero della Cultura su ARTEVENTO CERVIA “Tutela e salvaguardia dei saperi e delle pratiche patrimoniali tradizionali di testimoni viventi a rischio di scomparsa”. Il progetto che si sta sviluppando mira a valorizza il festival nel suo ruolo di presidio sul territorio, a salvaguardia, tutela e promozione delle culture dell’aquilone dal mondo, indagando con ARTEVENTO, grazie alla Direttrice artistica Caterina Capelli, i saperi e le pratiche che si creano e ricreano quotidianamente.

ONE SKY ONE WORLD: IL PROGRAMMA

Venerdì 6 ottobre 2023

La prima giornata di One Sky One World inizia alle ore 11 con l’inaugurazione della mostra “Il Giro del Mondo in 80 Aquiloni” ospitata nel Magazzino del Sale Torre di Cervia. L’esposizione ospiterà una ricca selezione di aquiloni provenienti da tutto il mondo appartenenti alla collezione del Museo dell’Aquilone. La mostra proietta il pubblico in un viaggio alla scoperta dell’arte eolica presentando alcuni tra gli aquiloni provenienti dai paesi che hanno maggiormente contribuito allo sviluppo della sua millenaria storia. Al fianco dei modelli tradizionali, l’esposizione propone inoltre alcuni tra i più significativi artisti eolici contemporanei. “Il Giro del Mondo in 80 Aquiloni” proseguirà fino al 29 ottobre 2023, con ingresso libero.

Sempre in mattinata alle ore 11.00 al Magazzino del Sale Torre di Cervia partiranno i laboratori didattici di costruzione aquiloni per bambini a cura di ARTEVENTO CERVIA e per adulti a cura dell’artista del vento polacca Alicja Szalska, da anni ospite del Festival Internazionale dell’Aquilone. Tutti sono chiamati a costruire il proprio aquilone per la pace, per partecipare poi al grande volo collettivo di domenica 8 ottobre.Realizzato in collaborazione con Righi per Cucire, Cervia Social Food Sartoria Solidale e Scuola di Taglio e Cucito Arte e Moda Cesena, il laboratorio per adulti (su prenotazione – durata 8 ore) consentirà̀ ai partecipanti di costruire in maniera professionale un aquilone Eddy di tessuto nylon e stecche di carbonio. Su ciascun aquilone sarà cucito l’iconico logo ufficiale della giornata mondiale One Sky One World, elaborato dal designer Andreas Grimm, in collaborazione con il tedesco Michael Steltzer, promotore in Europa e nel mondo del movimento pacifista ispirato al gesto di Jane Parker Ambrose. I posti disponibili per i laboratori sono limitati – Prenotazioni sul sito www.artevento.com

Si prosegue alle ore 18.00 al Magazzino del Sale Torre di Cervia con la presentazione del progetto di “Tutela e salvaguardia dei saperi e delle pratiche patrimoniali tradizionali di testimoni viventi a rischio di scomparsa” a cura dell’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale del Ministero della Cultura e della Scuola di Specializzazione in Beni demoetnoantropologici dell’Università degli Studi di Perugia in convenzione con le Università degli Studi della Basilicata, di Firenze, di Siena e di Torino.

La giornata si conclude alle ore 20.30 nel suggestivo scenario antistante il Magazzino del Sale Torre con lo spettacolo musicale “Martina Casadei Trio”: la collaborazione decennale di Alessandro Tiozzi e Martina Casadei fonde le diverse generazioni in un viaggio sonoro dall’Africa all’America latina, incontrando l’intrigante maestria di Andrea Costa e la guest star Stefano Fariselli per un “volo sonoro senza confini”

Oltre alla mostra e ai laboratori di aquiloni all’interno delle sale del Magazzino del Sale, l’evento prevede una fiera con area food e spazio bimbi.

Sabato 7 ottobre 2023

La seconda giornata di One Sky One World si apre alle ore 10.00 con i consueti laboratori didattici di costruzione aquiloni per bambini a cura di ARTEVENTO CERVIA e per adulti a cura dell’artista polacca Alicja Szalska.

Alle ore 16.00nella Piazzetta di Torre San Michele accanto al Magazzino del Sale,ARTEVENTO CERVIA invita il pubblico a partecipare al rammendo collettivo della maxi bandiera arcobaleno del Centro Pace di Cesena, sollecitando un esperimento di operosità collettiva tra azione e riflessione per promuovere modelli di partecipazione ispirati alle logiche del dialogo, dell’inclusione e della non violenza. L’evento, dal titolo Ricuci-AMO LA PACE!, è realizzato in collaborazione con Centro Pace Cesena, Centro Pace Annalena Tonelli Forlì e Filmec Cesena.

Durante la manifestazione ci saranno gli interventi e le testimonianze di voci di pace e solidarietà. Saranno presenti, tra gli altri: Michela Brunelli, Assessore alla Pace del Comune di Cervia; Corrado Mandreoli, sindacalista, già segretario della Camera del Lavoro di Milano e oggi vicepresidente di ResQ People Saving People; Raffaele Barbiero, Associazione Centro per La Pace intitolato ad Annalena Tonelli, Forlì; Centro Pace Cesena; Operazione Colomba; Senzatomica; Antoniano Bologna; Scuola elementare Montaletto di Cervia; Sei Donna.

La giornata di sabato si conclude alle ore 20.30 con una jam session di improvvisazione musicale. In linea con lo spirito della manifestazione, il momento dedicato alla musica ribadisce l’invito alla spontaneità della partecipazione: insieme alla propria bandiera della pace, pronta a sfilare l’indomani durante la parata di apertura del One Sky One World Day, l’invito per tutti è quello di portare con sé uno strumento capace di produrre ritmi e sonorità per dare voce e amplificare il messaggio scaturito dall’incontro.

Domenica 8 ottobre 2023

ARTEVENTO CERVIA in questa giornata celebra il One Sky One World Day, la giornata mondiale di volo per la pace nata nel 1985, quando in occasione del Summit di Denver per il disarmo nucleare tra Reagan e Gorbačëv, l’aquilonista Jane Parker-Ambrose dipinse su un aquilone le bandiere degli Stati Uniti e dell’URSS insieme alla sagoma della cometa di Halley come buon presagio per un futuro di pace. L’anno successivo quello stesso aquilone venne consegnato al Comitato della Pace delle Donne Sovietiche a Mosca, accompagnato da una lettera firmata da 300 aquilonisti americani, canadesi, inglesi e giapponesi. Da allora, ogni seconda domenica di ottobre, gli aquilonisti del mondo celebrano quel gesto volando per la Pace.

E anche a Cervia, come in tutto il mondo, l’8 ottobre celebrerà la pace attraverso una vera e propria azione collettiva colorata di tutte le tinte dell’arcobaleno per sottolineare l’importanza del diritto alla vita e alla libertà. Si partirà alle ore 11.00 dal Magazzino del Sale Torre con una grande parata alla quale tutto il pubblico è invitato a partecipare con i colori delle bandiere e degli aquiloni pronti al decollo. La parata, realizzata in collaborazione con Associazione Tumm, verrà aperta da una lettura dei bimbi dell’Antoniano di Bologna e si svolge con l’accompagnamento di musica brasiliana Numa Boa Batucada Brasileira, del maestro percussionista Marco Catinaccio, proseguendo fino alla spiaggia antistante gli stabilimenti balneari Cerviamare e Sorriso. Qui avrà luogo il grande volo collettivo per la pace, l’inclusione e la solidarietà nel nome della fratellanza fra popoli. Non si tratta di uno spettacolo organizzato ma è un invito rivolto ai singoli perché condividano lo spirito dell’iniziativa non solo con le proprie bandiere arcobaleno ma anche attraverso il volo degli aquiloni.

L’immagine degli aquiloni che danzano nell’aria, portando con sé colori vibranti e un messaggio di pace e speranza, è il simbolo tangibile di questa unione globale. Tutti uniti sotto un cielo libero da confini e divisioni.