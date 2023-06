Una chiave per aiutare la ricostruzione della Biblioteca Manfrediana di Faenza. Dalla prossima settimana, chi avrà bisogno di duplicare una chiave, agli esercenti che hanno aderito al progetto, riconoscibili perché esporranno l’apposita locandina, potrà chiedere di avere una chiave con impressa sopra una caveja e la scritta “Serraturieri uniti per la Romagna”.

La raccolta fondi “Una chiave per la Romagna” è nata da un’idea di Davide Marini, noto operatore del settore a Faenza, che ha coinvolto oltre 50 colleghi in tutta Italia e uno dei principali marchi di produzione chiavi a livello mondiale, l’italiana Keyline. Ogni chiave acquistata porterà a devolvere 1 euro per la ricostruzione della biblioteca, senza costi aggiuntivi per i clienti. Le chiavi saranno disponibili anche colorate, in quattro tonalità.

Nei giorni immediatamente successivi all’alluvione, sono stati tantissimi gli interventi che gli operatori del settore hanno svolto nelle case travolte dall’acqua e dal fango per ripristinare le serrature. In queste settimane invece diverse le richieste per cercare di riparare le centraline delle auto, nella speranza di recuperare le vetture.