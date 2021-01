Aser Ravenna, bilancio di fine anno: confermato il sostegno per le famiglie in difficoltà

Tempo di bilanci al termine del 2020 per Aser, l’azienda di onoranze funebri a controllo pubblico dei Comuni di Faenza e Ravenna, un resoconto sull’ultimo anno caratterizzato dall’epidemia di coronavirus. Mesi durante i quali è diventato ancor più prezioso il sostegno dell’azienda alle famiglie in difficoltà. In questo senso sono diverse le attività consolidate o attivate nell’ultimo periodo: dai “Buoni in famiglia” ai percorsi di rateizzazione, fino alle convenzioni per le persone in difficoltà economica.