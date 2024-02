Arriva il regolamento per le ZTL

Arriva il regolamento per le zone a traffico limitato di Ravenna. La bozza è già stata allestita ed è consultabile. L’approvazione del regolamento, previsto dalle nuove norme urbanistiche, potrebbe arrivare al termine della discussione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile. Il nuovo regolamento dovrà comunque prima ottenere l’approvazione del consiglio comunale. Si tratta di uno strumento necessario, richiesto più volte da Lista per Ravenna, anche perché le multe verbalizzate in questi anni nelle Ztl hanno sempre rischiato di essere invalidate proprio per l’assenza di un regolamento. In realtà, a normare le ZTL create a partire dal 2006 è una determinazione dell’allora comandante della polizia locale. Una determinazione che però non ha alcun valore legale e per questo non pone al riparo da contestazioni le sanzioni.