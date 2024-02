Preso atto della necessità di svincolare tutti i Capi Rione, già presi da gravosi impegni nell’arco dell’anno, dall’amministrazione della Cooperativa, l’Assemblea dei soci ha deliberato che il nuovo Consiglio di Amministrazione sia composto da cinque persone comunque costantemente attive all’interno dei Rioni stessi, le quali hanno prontamente accettato.

Si tratta di Paolo D’Antonio (Socio del Borgo Durbecco), Davide Testa (Consigliere del Rione Giallo), Enea Bove (Socio del Rione Nero), Stefano Fantinelli (Socio del Rione Rosso) e Massimo Liverani (Capitano del Rione Verde), i quali hanno subito individuato come presidente Stefano Fantinelli e come vicepresidente Enea Bove.

Il neopresidente ha ringraziato, a nome dell’intero Consiglio, il suo predecessore, Filippo Rava (già Priore ed oggi Vicario del Borgo Durbecco) per il grande e intenso lavoro svolto, ed ugualmente gli altri due consiglieri uscenti: Daniele Lama (Capo del Rione Giallo) e Gianluca Maiardi (Capo del Rione Rosso).

Per Bove e Liverani si tratta invece di una riconferma: il primo è una presenza costante sin dalla nascita della Cooperativa, il secondo ha recentemente passato le consegne di Capo Rione del Verde all’amico Luciano Dal Pozzo.

“Il nuovo Consiglio – commenta Fantinelli – intende proseguire nell’operato del precedente, per giungere alla risoluzione di diverse problematiche e ad operare per la migliore gestione del Centro Civico Rioni, in modo tale che vi si possano sviluppare varie attività ed eventi a beneficio del Mondo Rionale e della città di Faenza. Il nostro auspicio è che prosegua in maniera intensa il dialogo con l’Amministrazione Comunale di Faenza, affinché si possano raggiungere gli obiettivi condivisi che erano stati l’elemento centrale del lavoro dei precedenti Consigli”.

La Cooperativa dei Manfredi, sorta nel 2014 per volontà dei Rioni e per Statuto costituita esclusivamente da volontari che prestano la loro opera gratuitamente, ha fra i suoi scopi principali lo svolgimento di attività a favore dei Rioni stessi e, soprattutto, la gestione in convenzione con il Comune di Faenza, proprietario della struttura, del Centro Civico Rioni in Via Sant’Orsola, dove si trovano le scuderie rionali e le piste d’allenamento per i cavalli, che vengono principalmente utilizzati per le giostre del Palio del Niballo e della Bigorda d’Oro.