“Il nuovo regolamento del Parco Regionale della Vena del Gesso pare sia in via di definizione, ma al momento nei consigli comunali dei Comuni che fanno parte di questo territorio non se ne è parlato e cosa, assai più grave, dovrebbe passare da un’approvazione di Giunta Regionale senza discussione nell’Assemblea Legislativa” Andrea Liverani commenta così i possibili nuovi divieti che verranno introdotti nel Parco della Vena del Gesso per gli escursionisti dopo l’emergenza sanitaria.

“Mancanza di democrazia – scrive Andrea Liverani – ma anche e soprattutto una gestione illogica in quanto si prevedono una serie di divieti che renderebbero il parco off-limits per tutti. Il Parco della Vena del Gesso è una meraviglia naturale del territorio e dell’Italia intera, ma la sua regolamentazione deve avvenire per poterne fruire, non per limitarlo.”

In merito alla vicenda, il Consigliere Regionale della Lega, Andrea Liverani, preannuncia un’interrogazione in Giunta per chiedere di rendere partecipi tutte le parti interessate nelle sedi opportune per condividere le scelte democraticamente.