“Il governo Meloni ha depositato l’emendamento sull’Irpef agricola, che prevede l’esenzione per i redditi agrari e dominicali fino a 10.000€ e la riduzione del 50% dell’importo da pagare per i redditi compresi tra i 10.000 e i 15.000€.

La misura avrà la durata di due anni e si tratta di un sostegno concreto nei confronti del settore agricolo, che si aggiunge alle altre misure già introdotte dal governo come l’aumento da 5 a 8 miliardi dei fondi del PNRR destinati al comparto agricolo e gli 800 milioni a disposizione per l’acquisto di macchine agricole.

Il governo considera gli agricoltori un valore imprescindibile per il tessuto economico e sociale della nazione e lo dimostra con i fatti, ascoltando le loro rivendicazioni, schierandosi contro l’approccio ideologico alla transizione verde e continuando a difendere in Europa la filiera dell’agricoltura e il Made in Italy.”

Lo dichiara la Senatrice di Fratelli d’Italia Marta Farolfi