Giada Minelli si è laureata campionessa regionale sulla distanza dei 5.000 metri. La nuotatrice Junior del Nuoto Sub Faenza ha portato a casa il prestigioso oro all’appuntamento di sabato scorso alla piscina “Carmen Longo” di Bologna dove si sono svolti i Campionati regionali di Categoria di Fondo indoor: sulla distanza dei 3 chilometri per la categoria Ragazzi e di 5 chilometri per Juniores, Cadetti e Seniores. Ottima, anche se non coronata da medaglia, la prova di Filippo Rondinini, classificatosi quarto nei 5.000 metri. “Nonostante fosse la prima esperienza sui 5 chilometri in vasca per entrambi – commenta coach Marco Fregnani – sono riusciti a gestire al meglio lo sforzo per tutta la durata della gara, oltre un’ora, fino ad un’inaspettata vittoria per Giada, che era l’unica debuttante tra le Juniores, ed al piazzamento per Filippo a pochi secondi dal secondo e dal terzo posto”. Adesso occorre attendere il completamento delle liste nazionali, che consentiranno ai primi 30 per anno di nascita la partecipazione ai Campionati italiani di Categoria in programma l’11 e il 12 marzo a Riccione.

In attesa della terza prova del Torneo Invernale, gli Esordienti B si misureranno nuovamente, domenica 18 febbraio a Faenza, nella seconda prova del Campionato Regionale Libertas.

Per le nuotatrici e i nuotatori Master faentini è tempo di Campionati regionali Emilia-Romagna in programma domenica scorsa e domenica prossima 18 febbraio allo Stadio del Nuoto di Riccione in vasca da 25 metri a 10 corsie. Nella prima giornata i portacolori della società di Faenza hanno portato a casa 6 ori, 7 argenti e 3 bronzi. Si è confermata campionessa Annamaria Chillemi (categoria M45) nei 200 e nei 400 misti, così come Veronica Molnar (M50) ha vinto nei 50 dorso e Davide Ranieri (M50) nei 100 e nei 50 dorso. Medaglia d’oro anche per la staffetta (M100) 4 per 50 mista composta da Elettra Frassineti, Nadia Cerchierini, Emanuele Galafroni, Filippo Mallamaci. Le medaglie d’argento sono arrivate dalle belle prestazioni di Nadia Cerchierini (M30) nei 50 e nei 100 rana, Emanuele Galafroni (M25) nei 200 misti e nei 200 dorso, Luca Stroppa (M20) nei 50 rana, Dylan Tozzi (M30) nei 220 misti, Silvia Calderoni (M50) nei 200 misti. Elettra Frassineti (M30) e Leopoldo Liverani (M35) si sono piazzati al terzo posto rispettivamente nei 50 dorso e nei 100 rana. La terza medaglia di bronzo è arrivata per merito della staffetta 4 per 50 misti maschile (M120) composta da Galafroni, Liverani, Tozzi e Stefano Tummarello.

Metalli preziosi per il Nuoto Sub Faenza sono giunti domenica scorsa dal 2° Trofeo di nuoto artistico Ilario Pontieri”, organizzato dall’Uisp alla piscina comunale di Forlì. Le Esordienti C hanno vinto nel Trio e si sono piazzate seconde nella Squadra, mentre le Esordienti B hanno occupato il primo e il secondo posto sia nel Duo sia nel Trio, con la Squadra che ha conquistato un ottimo secondo posto. Dalla categoria Esordienti A è arrivato l’argento nel Trio con Valentina Camminata, Celeste Ronconi e Martina Miele, oltre al sesto posto nel Duo di Martina Melandri e Caterina Cattani ed all’ottavo nel Duo di Vittoria Cioffi e Sofia Guerrini. Il Duo Juniores di Martina Leoni e Antonia Luccaroni si è piazzato al quarto posto.

Nel settore della pallanuoto giovanile la squadra Allievi Under 16 è tornata vittoriosa da Bologna, dove si è imposta per 12 a 4 sui locali dello Sterlino. La formazione allenata da Piero Calderoni tornerà in acqua per la 3^ giornata nel Girone D della 2^ fase del Campionato regionale Fin sabato 24 febbraio alle 16 alla piscina Dogali per affrontare la Penta Modena.

E’ andata decisamente meno bene alla squadra Esordienti Under 12 impegnata in casa domenica scorsa dalla Rari Nantes Bologna che ha bissato il successo dell’andata col medesimo punteggio di 26 a 0. La quinta giornata della prima fase di qualificazione del Campionato regionale Fin Girone B vedrà i più giovani pallanuotisti del Nuoto Sub Faenza in trasferta domenica 25 febbraio alle 16 a Bologna contro la forte De Akker.

Dopo 27 giorni di stop come da calendario, la squadra Under 13 riceverà domenica 18 febbraio alle 10 il Dream Sport Occhiobello per la 6^ giornata di andata del Campionato regionale Uisp.

Sono reduci da una sconfitta casalinga i Master della pallanuoto che nella settima ed ultima giornata di andata del girone A del Campionato regionale Uisp hanno ceduto alla Centese per 8 a 25. La 1^ giornata di ritorno vedrà i ragazzi di coach Spoglianti ospitare i Sabadons Bologna giovedì 22 febbraio alle 21.