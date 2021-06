Non è andata bene come sperato ai ragazzi della Prima Squadra di pallanuoto che per la 7^ giornata del Campionato di Promozione hanno ospitato sabato sera la Sterlino Bologna rimanendo battuti per 6 a 7 e domenica pomeriggio a Forlì hanno affrontato, nell’ambito dell’8^ giornata, i padroni di casa della Rari Nantes Romagna concludendo la partita 8 a 8. “Sulla carta si trattava di due partite da vincere – commenta coach Max Moretti -, ma, a causa di assenze, infortuni e vaccinazioni, la squadra era non molto in forma. Siamo ancora secondi in classifica, e questo ci consola, decisi e carichi per concludere il campionato al posto d’onore”. La frenata dei faentini ha praticamente spalancato la strada alla Serie C della capolista Coopernuoto Carpi. Va notato che già a metà della scorsa settimana i carpigiani avevano saputo che la Valmar Novafeltria non si sarebbe presentata sabato pomeriggio alla piscina “Campedelli” ed hanno quindi incassato la vittoria a tavolino per 5 a 0 con annessi punti in classifica. Il Centro Sub Nuoto tornerà in acqua sabato 10 luglio a Riccione per affrontare la Polisportiva Comunale e concluderà la stagione il giorno dopo ricevendo alle 20.30 proprio la Coopernuoto Carpi in una partita che avrà probabilmente il sapore di un’amichevole.

Per la squadra Under 16 l’ultima partita stagionale nel Campionato Emilia-Romagna di categoria è andata in scena domenica scorsa alla piscina “Carmen Longo” di Bologna contro la Penta Modena, che è stata battuta per 10 a 4, consegnando ai faentini il nono posto della classifica finale.