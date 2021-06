Sono aperte le iscrizioni per partecipare all’estemporanea di pittura Dante 2021 organizzata dall’Associazione Acquerellisti Faentini Silvano Drei in collaborazione col Rione Verde e dedicata al Sommo Poeta a 700 anni dalla morte.

L’estemporanea, intesa come momento di creatività e aggregazione senza gara, si terrà domenica 22 agosto 2021 dalle ore 14 alle ore 19 nel Chiostro di Santa Maria Foris Portam del Rione Verde in Via Cavour 37 a Faenza.

Ogni artista deve prenotarsi entro il 31 Luglio 2021 contattando Roberto Ortali (e-mail roberto.ortali@gmail.com – cell. 340 34 35 375 anche WhatsApp) e partecipare con l’occorrente. Ciò ovviamente nel pieno rispetto di ogni norma di sicurezza prevista e dovuta. Al momento si ipotizza una successiva mostra collettiva delle opere a Palazzo Esposizioni a Faenza.

I partecipanti potranno ispirarsi ad input visivi e verbali (immagini di opere con tema “Dante” e versi di cui si farà lettura) appesi al colonnato attorno a loro, nonché al materiale personale portato dal singolo artista.

Curatrici Valeria Cavina (Associazione Acquerellisti Faentini) e Mariella De Benedittis (Rione Verde). Direzione Artistica Marinella Zaccherini (Socia Acquerellisti). Consiglio Scientifico P. Lenzini, P. Rava, R. Giovannini. E’ previsto un riconoscimento per ciascun Artista.

Questo nuovo Evento sarà caratterizzato dall’Estemporanea stessa e da notevoli Episodi letterari e artistici attuati nel Chiostro, come quattro performance teatrali con attori del Rione su altrettanti passaggi della vita di Dante e della Divina Commedia: L’Incontro con Beatrice a Firenze (con accenno alla “Tenzone poetica” col poeta Guido Cavalcanti), Il passaggio nella Selva Oscura, L’incontro con Paolo e Francesca all’Inferno e L’incontro con la Vergine Maria in Paradiso.

In queste rappresentazioni gli Attori indosseranno maschere curate dalla Direttrice Artistica e Socia Marinella Zaccherini e reciteranno sullo sfondo di scenografie ideate dal Socio Vice-Presidente Roberto Ortali. Inframmezzate alle rappresentazioni e declamazioni poetiche, vi sarà la consumazione di piatti a tema curati da Chef stellato di fama nazionale, preparati dal Rione Verde, con la partecipazione della Socia Luana Paola Mazza, per la quale cena occorre prenotarsi.

Nel corso del pomeriggio sono previste anche attività di laboratorio creativo tenute da Marinella Zaccherini. Ne “L’officina degli inizi“, chi volesse cimentarsi per la prima volta con la pittura ad acqua potrà farlo sotto la guida di Marinella. (Materiali forniti dall’Associazione Acquerellisti e Rione Verde).

Ci sarà inoltre uno spazio RAGAZZI in cui si realizzerà un MURALE dedicato a DANTE E LE TERRE DI ROMAGNA, colorazioni a impronta e textures con timbri vegetali, su tracce eseguite da Marinella e Studio MEM.

La partecipazione all’estemporanea è libera e aperta a Tutti. In particolare agli Artisti del Rione Verde, Soci e non Soci Acquerellisti Faentini “Silvano Drei”. Possibile adesione di Membri dell’Associazione Svagarte di Forlì.