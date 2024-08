Cervia si prepara ad accogliere la Coppa Davis. Dopo il trionfo a Malaga, il secondo nella nostra storia, uno dei simboli del tennis mondiale con oltre 120 anni di storia sta attraversando l’Italia per permettere a tutti gli appassionati di ammirarlo dal vivo, fare una foto e continuare ad alimentare la gioia collettiva per un trionfo che non smette di emozionare.

Il prestigioso trofeo, che l’Italia ha conquistato lo scorso novembre a Malaga dopo ben 47 anni di attesa, rimarrà in esposizione da giovedì 8 a domenica 11 agosto alla Darsena del Sale, sul palco nella Sala dell’Acqua. L’apertura al pubblico è prevista tutti i giorni dalle 18.30 alle 24.00.

Dopo 47 anni, la Coppa Davis è tornata in Italia grazie al successo di Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego e Simone Bolelli che, guidati dal Capitano Filippo Volandri, hanno firmato a Malaga un’impresa storica in finale sull’Australia.

Per dare massima visibilità al trofeola Federazione Italiana Tennis e Padel (Fitp) ha organizzato il Trophy Tour e selezionato alcune località turistiche di eccellenza. Tra queste la Federazione ha scelto anche Cervia, riconosciuta come una delle mete turistiche di maggior prestigio a livello internazionale, per permettere ad appassionati e tifosi di ammirare dal vivo l’ambito trofeo.

Il sindaco Mattia Missiroli: “Ospitare ed esporre la Coppa Davis è motivo di grandissimo orgoglio e un profondo onore. Ringraziamo la FITP per aver scelto Cervia tra le località in cui esporre il prestigioso Trofeo conquistato dai nostri campioni e la Darsena del Sale per la disponibilità a ospitare la Coppa. La nostra città è una delle più prestigiose destinazioni turistiche internazionali, molto apprezzata anche per la sua vocazione sportiva e per i numerosi eventi sportivi di carattere internazionale che qui vengono organizzati. E’ ancora presente nel ricordo cittadino il luglio 1982, quando il Circolo Tennis di Milano Marittima ospitò per tre giorni le sfide della Coppa Davis. Sono sicuro che saranno numerosissimi i turisti e i residenti che si recheranno alla Darsena del Sale, un luogo identitario custode della nostra tradizione salinara, per ammirare da vicino il trofeo e condividere la soddisfazione del trionfo degli Azzurri. Un appuntamento immancabile, un ulteriore dono alla città, ai cervesi, ai turisti e a tutti gli amanti dello sport”.

La coppa sarà accompagnata da sei pannelli illustrativi che descrivono l’impresa azzurra, la storia del trofeo risalente al 1900 e l’albo d’oro della manifestazione.