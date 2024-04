Arriva Bora, la nuova barca per la “Scuola Vela Hansa 303” di Marinando 2.0, grazie al Fondo Carta Etica UniCredit

E’ stata consegnato oggi una nuova barca per la Scuola Vela Hansa 303, di Marinando. Bora è adesso parte della flotta di Marinando, grazie al contributo di Unicredit.

Un contributo importante che ci permetterà di toccare nuove vette, ha dichiarato Sante Ghirardi, di Marinando.

Siamo felici di aver contribuito per un progetto cosi importate, ha detto Livio Stellati, responsabile territoriale di UniCredit.

Dal 2005, anno di attivazione del progetto carta etica, il Fondo Carta Etica di UniCredit ha supportato 1370 progetti in tutta Italia, destinando oltre 37 milioni di euro ad iniziative a sostegno di progetti di utilità sociale in riposta ai bisogni più urgenti delle comunità: la gestione delle emergenze, il sostegno alla disabilità, le iniziative per l’infanzia, le donne, gli anziani ed altre realtà in difficoltà o in forte disagio.