Si è conclusa la sesta edizione del Trofeo CONI Kinder+Sport 2019, grande manifestazione multisport in Italia dedicata agli under 14, quest’anno disputata in Calabria. All’evento hanno presenziato importanti autorità come il Sindaco e il Vice Sindaco di Cutro, il Sindaco di Crotone e l’assessore comunale allo sport del Comune di Crotone, oltre a rappresentanti dei vertici CONI.

Circa 3800 gli atleti, in rappresentanza di 21 Regioni e Province autonome oltre alle delegazioni di Canada e Svizzera, hanno preso parte alle gare che si sono svolte nei comuni di Crotone, Cutro, Isola Capo Rizzuto, Catanzaro e Palmi.

La nostra regione si è particolarmente distinta nell’Arrampicata Sportiva, dove Alice Strocchi, della squadra faentina ASDS Carchidio Strocchi, vincendo la Speed e giungendo seconda in Boulder si è aggiudicata la medaglia d’oro individuale di Combinata Olimpica. Da segnalare tra i maschi anche l’apporto del Ravennate Ludovico Borghi della ASD Istrice per la conquista dell’argento a squadre.