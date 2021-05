La Rekico perde a Chiusi e termina la stagione regolare al sesto posto: presto conoscerà il nome della sua avversaria (la terza del girone B) nei quarti di finale play off che partiranno nel week end del 15/16 maggio. Senza Pierich, Calabrese e Ly-Lee, assenti per problemi fisici, i Raggisolaris pagano una giornata poco felice in attacco, ma dal lato del carattere superano l’esame a pieni voti, non mollando mai fino alla fine. Un ottimo segnale in vista dei play off.

Sono proprio le polveri bagnate a caratterizzare il primo quarto della Rekico. L’Umana segna con continuità da tre e da sotto canestro con Bortolin portandosi dopo pochi minuti sull’11-2, gap che diventa 22-11 al primo riposo. Faenza trova punti dalla lunga distanza e con tre triple consecutive ricuce fino al 20-33, ma Chiusi in attacco gira a meraviglia all’intervallo conduce 46-23.

Nel secondo tempo i Raggisolaris non smettono di lottare e difendono con grande pressione, migliorando anche le percentuali offensive. Al 37’ Testa segna la tripla del 56-70, ma Chiusi risponde ancora una volta a suon di canestri. Finisce 62-79, ma da domani testa ai play off!

Umana Chiusi Rekico Faenza 79-62 (22-11; 46-23; 62-42)

UMANA CHIUSI: Criconia, Fratto 9, Mihaies, Nespolo ne, Minoli 9, Zanini 5, Berti 2, Bortolin 14, Carenza 2, Pollone 20, Mei 8, Raffaelli 10. All.: Bassi

REKICO FAENZA: Testa 12, Anumba 9, Rubbini, Marabini ne, Ballabio 3, Filippini 13, Iattoni 11, Solaroli 3, Ragazzini ne, Petrucci 11. All.: Serra

ARBITRI: Barra e De Bernardi