Arena Borghesi: presentato il calendario della stagione cinematografica di agosto

Tanto cinema di qualità anche ad agosto all’Arena Borghesi. Dopo una positiva prima parte di stagione a luglio, il cineclub Il Raggio Verde presenta il cartellone di agosto dell’arena di viale dello Stradone. Tanti gli appuntamenti speciali: i grandi “classici” che hanno fatto la storia del cinema (Blow Out, Mullholland Drive, La Rosa purpurea del Cairo, Viale del Tramonto, Mamma Roma), i successi dell’ultima stagione cinematografica (È stata la mano di Dio, The Batman, Diabolik, West Side Story, Lightyear, Belle), i film più indipendenti (Tra due mondi, Il legionario, È andato tutto bene), i documentari (Ennio, Per Lucio), i muti musicati dal vivo (L’uomo con la macchina da presa, The Cameraman, La lanterna magica), film in anteprima (Onoda – 10.000 notti nella giungla), l’omaggio a Lina Wertmuller e un concerto in collaborazione con la Scuola di Musica Sarti dedicato a Morricone