Cantautore e compositore di colonne sonore, Sunbernardo, nome d’arte di Lorenzo Travaglini, festeggia la pubblicazione del suo primo “singolo” al quale, a breve, farà seguito il primo album. Un lavoro che ci porta in un mondo fatto di figure allegoriche e momenti astratti e fantastici, tra l’onirico ed il personale con il suo singolo di debutto “Santo Cielo”.

Ad accompagnare il pianoforte orchestrato, un testo profondo rivela una lato estremamente autobiografico dell’autore che confessa sensibilità, sogni e desideri, ma anche paure e indecisioni ad un’entità eterea tanto misteriosa quanto il suo personaggio.

Con un immaginario divino ricorrente, mescolato al cantautorato più puro e ad una musica da colonna sonora ambient/elettronica, Sunbernardo si presta dunque a debuttare nel panorama musicale Italiano con una miscela di sound innovativi e molta sperimentazione.

“Santo Cielo” è il primo singolo che anticipa l’uscita del primo lavoro in studio di Sunbernardo previsto per il 2021 in uscita per l’etichetta PMS Studio.

Lorenzo Travaglini, in arte Sunbernardo, è uno studente di Musica da Film al conservatorio G.B Martini di Bologna. Ha iniziato a cantare a undici anni, poi a suonare il pianoforte da autodidatta, fin quando non si è innamorato delle sonorità elettroniche che hanno caratterizzato la sua produzione musicale finora.

Negli ultimi anni la sua produzione è legata perlopiù alla musica strumentale e a colonne sonore per pièce teatrali e piccole produzioni di corti. Nel 2019 inizia a scrivere testi e musiche insieme a Francesco Belletti (chitarra), Marco Salvatori (basso) e Andrea Trona (elettronica) che vanno a costruire il progetto Sunbernardo, dalla via di casa sua a Faenza, “dove tutto è iniziato”.