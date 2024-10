Terzo sold-out consecutivo per il ciclo “Beethoven Mania” de La Corelli nel foyer del Teatro Comunale “Maria Pedrini” di Brisighella, a firma del Direttore Artistico e Musicale Jacopo Rivani.

L’appuntamento è per domenica 27 ottobre alle ore 18 con la Quinta e Sesta Sinfonia di Beethoven, riproposte nella riduzione originale firmata da Damiano Drei per piccola orchestra: una veste cameristica assolutamente inedita e che si addice perfettamente agli spazi del foyer. A rendere l’esperienza dell’ascolto ancor più intima e familiare, l’originale idea di una “platea immersiva” che unisce musicisti e ascoltatori, e un percorso a cura di Teresa Maria Federici, che con le sue letture introdurrà ogni concerto accompagnando il pubblico nell’esperienza della scoperta musicale. Un format a misura di ascoltatore, ideale per tutta la famiglia grazie alla programmazione domenicale e che sarà ulteriormente arricchito dalle “découvertes musicales”: pagine di musica contemporanea ispirate al ciclo delle Sinfonie ed eseguite in prima assoluta, a firma degli allievi dei Conservatori di Ravenna e Cesena-Rimini. L’autore scelto per questo appuntamento è il giovanissimo Domenico Bevilacqua, bolognese classe 2002 e già pianista di grandissimo talento.

Il ciclo “Beethoven Mania” continua domenica 3 novembre, sempre alle ore 18, con la Settima e l’Ottava Sinfonia. La rassegna si chiude domenica 15 dicembre alle ore 21 con la Nona Sinfonia, che eccezionalmente sarà eseguita presso la Chiesa dell’Osservanza.

Prima ed unica realtà ad adattare un repertorio classico così monumentale a spazi intimi e ad un organico minimalista, La Corelli è pronta, con la sua proposta, ad offrire al pubblico un Beethoven inedito, immersivo, unico.

La biglietteria di Beethoven-mania è operativa per la vendita degli ingressi agli appuntamenti del 3 novembre e del 15 dicembre: intero 10 €, ridotto (under 12) 7 €, gratuito sotto i 6 anni. Prenotazioni a: biglietteria@lacorelli.it

I concerti sono frutto della preziosa sinergia tra La Corelli, Ministero della Cultura, Comune e Pro-Loco di Brisighella, AIAM e Tuke SAS.