Approvato il PUMS: aumenteranno Ztl, aree pedonali e piste ciclabili. Arriva un nuovo sottopasso

Dopo il confronto di questi anni, il lungo dibattito nell’ultima seduta del consiglio comunale di giovedì, il Pums, il nuovo Piano Urbano della Mobilità Sostenibile di Faenza è stato approvato con i soli voti della maggioranza. Ha fatto discutere, durante il confronto fra i consiglieri comunali, la scelta di alcuni esponenti proprio della maggioranza di non partecipare al voto. Una scelta che ha dato il via a dubbi e ipotesi da parte dell’opposizione che hanno acceso gli animi in sala. Il nuovo Pums punterà a cambiare il volto di Faenza, ma sarà un processo lento e graduale, con traguardo fissato al 2030. Nei prossimi mesi e anni saranno ancora possibili interventi e modifiche. Diversi gli obiettivi: ridurre il numero delle auto in circolazione, soprattutto i veicoli utilizzati per pochi minuti, aumentare di 20 km le piste ciclabili, estendere la ztl da 0,17 km quadrati a 0,7 km quadrati, potenziare la mobilità sostenibile, ampliare le aree pedonali, ridurre del 20% i parcheggi in centro, anche se potranno essere create altre zone posteggio fuori dal perimetro delle mura.