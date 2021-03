Nella seduta di ieri (per chi volesse rivederla http://bit.ly/archivio-sedute-cc) il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità dei 30 consiglieri presenti la delibera “Approvazione del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone del mercato legge 160/2019”.

Ha presentato la delibera l’assessore al Patrimonio Massimo Cameliani spiegando che la legge di bilancio 2020 ha previsto per il 2021 l’obbligo normativo per i Comuni di adottare un regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone del mercato. Le tre imposte confluiranno in un nuovo regolamento unico nel quale non è previsto nessun aumento tariffario. Nell’elaborazione del documento sono state coinvolte le associazioni di categoria alle quali è stato illustrato lo spirito del progetto e la volontà dell’amministrazione di evitare aumenti tariffari per sostenere le imprese in questo difficile momento storico.

Nel dibattito è intervenuta Cinzia Valbonesi (Pd) sottolineando che questa delibera segnala l’attenzione dell’amministrazione verso il tessuto imprenditoriale del territorio.