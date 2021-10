Dopo violenze e maltrattamenti, cerca di uccidere l’ex moglie mettendole dei farmaci nel caffè: fermato per tentato omicidio

Anticoagulanti nel caffè per uccidere l’ex moglie: questo secondo gli inquirenti il piano dell’uomo fermato questa notte dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Ravenna con l’accusa di tentato omicidio, violenza sessuale aggravata e maltrattamenti. Le indagini hanno avuto inizio non appena la donna coinvolta, residente nel faentino, si è rivolta ai Carabinieri dopo aver notato la presenza di sostanze sospette nei caffè che l’ex marito aveva iniziato abitualmente ad offrirle. Dopo infatti due episodi di violenza sessuale e diversi maltrattamenti avvenuti dopo la separazione, l’uomo negli ultimi tempi aveva iniziato ad assumere un atteggiamento più gentile nei confronti dell’ex coniuge, destando dei sospetti nella donna. Gli accertamenti investigativi hanno successivamente permesso di acclarare la dinamica di un reale tentativo continuato di avvelenamento da parte dell’uomo nei confronti dell’ex moglie, attraverso la somministrazione di anticoagulanti nel caffè al fine di procurarle emorragie. Ora la donna si trova in un domicilio protetto, mentre l’ex marito, che durante l’interrogatorio di questa notte si è avvalso della facoltà di non rispondere, sarà interrogato durante il pomeriggio dal Gip.