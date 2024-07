Linea Faentina: ad agosto grandi disagi per i viaggiatori

Si prospetta un mese di agosto di passione per i pendolari soliti viaggiare sulla Faentina, la linea ferroviaria che collega Faenza a Firenze. Dal 3 agosto all’1 settembre la circolazione dei convogli sarà sospesa per lavori di potenziamento finanziati dal PNRR. Si tratta di una prima fase di un investimento da 140 milioni. La seconda parte dei lavori è in programma nel 2025. Ovviamente saranno in funzione autobus sostitutivi, ma già oggi il servizio si è dimostrato più volte non all’altezza nei giorni di sospensione della circolazione a causa dell’allerta meteo e dell’allerta frane. I tanti i disagi ora presenti per i viaggiatori ad agosto inevitabilmente rischiano di aumentare.