Approvato il bilancio di previsione del Comune di Faenza

Il consiglio comunale di Faenza ha approvato nell’ultima seduta il bilancio di previsione per le annate dal 2021 al 2023. Si tratta del primo bilancio di previsione della giunta guidata da Massimo Isola, insediatasi a ottobre dello scorso anno. Per quanto riguarda quest’anno, la previsione di spesa è poco più superiore ai 70 milioni di euro. Non è stato un bilancio facile quello di quest’anno, fortemente caratterizzato dalla pandemia mondiale. Gli enti comunali infatti sono stati chiamati a garantire lo stesso livello di servizi, quando però i costi molte volte sono aumentati, a causa per esempio di tutte le nuove normative per garantire la sicurezza ed evitare contagi da coronavirus.