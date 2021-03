Questa mattina, dopo una breve cerimonia con la deposizione di una corona al cippo dedicato alla memoria dei Caduti della Polizia di Stato, si è insediato il nuovo Questore della provincia di Ravenna, dottoressa Giuseppina Maria Rita Stellino, proveniente dalla Questura di Oristano e nominata dal Dipartimento della P.S. in sostituzione della dr.ssa Loretta Bignardi collocata in quiescenza per limiti d’età

Nata a Busto Arsizio (VA) il 22 settembre 1963, ha conseguito la maturità classica a Sassari per proseguire gli studi all’ateneo sassarese dove si è laureata in Giurisprudenza; è entrata a far parte dei ruoli della Polizia di Stato nel 1990, dopo aver vinto il concorso per Vice Commissario.

Giuseppina Maria Rita Stellino, all’atto della nomina nei ruoli della Polizia di Stato, è stata inviata alla Questura di Milano dove ha assunto l’incarico di dirigente del Reparto Volanti del capoluogo lombardo; successivamente è stata assegnata all’Ufficio Ordinamento e Contenzioso del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, quindi alla Direzione Investigativa Antimafia di Roma dove ha conseguito importanti risultati, accrescendo il suo bagaglio professionale, nella lotta al crimine organizzato.

Ha proseguito poi la carriera, sempre nella capitale, con l’assegnazione all’Ispettorato di P.S. presso la Camera dei Deputati dove le è stato affidato l’incarico della scorta e tutela del Presidente della Camera sino all’anno 2003, quando il Dipartimento della Pubblica Sicurezza l’ha inviata a Sassari dove ha assunto la direzione dell’Ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico; è passata poi alla direzione della Squadra Mobile di Sassari dove ha diretto e portato a termine delicate indagini per il contrasto al traffico di sostanze stupefacenti e su un caso di sequestro di persona.

La sua crescita professionale è quindi proseguita nel capoluogo sardo quando, nel 2009, ha acquisito la qualifica di Primo Dirigente della Polizia di Stato, assumendo la direzione della Divisione Anticrimine della Questura; successivamente le è stato affidato l’incarico di Capo di Gabinetto del Questore, ruolo che ha rivestito fino al 2012, quando è stata chiamata nuovamente a Roma per ricoprire il ruolo di Vice Consigliere Ministeriale presso il Servizio di Polizia Postale, con specifica competenza sui reati informatici.

Nell’anno 2014 è stata nominata Vicario del Questore di Nuoro, per poi essere promossa, nel 2019, alla qualifica di Dirigente Superiore della Polizia di Stato.

Dal 26 marzo 2019, il Dipartimento della Polizia di Stato le ha assegnato la direzione della Questura di Oristano sino al 28 febbraio 2021.