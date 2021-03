La Polizia di Stato ha denunciato B.G., 41enne di origini pugliesi, per il reato di tentato furto aggravato.

L’altro pomeriggio, alle ore 13,10, gli agenti di una volante dell’Ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico della Questura sono intervenuti al supermercato Pennymarket dove il personale di vigilanza aveva fermato un uomo che aveva oltrepassato le casse, dopo essere stato osservato mentre introduceva diversi articoli all’interno di una delle borse che aveva con sé.

La borsa è risultata contenere 14 confezioni di scatolame vario e 7 confezioni di pesce surgelato per un valore complessivo di 37,50 euro che l’uomo aveva omesso di esibire al momento di pagare gli acquisti effettuati.

Tutta la merce, poiché non danneggiata, è stata restituita dagli agenti al responsabile del punto vendita.

L’uomo, identificato per il 41enne B.G. residente a Ravenna, è stato accompagnato in Questura dove è stato denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Ravenna, per il reato di tentato furto aggravato.