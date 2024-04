Un incidente si è registrato oggi a Ravenna verso le ore 15.00 in via Bassano del Grappa, all’incrocio con via dei Partigiani. Una signora di 85 anni è stata investita da un furgone.

La donna stava attraversando la strada quando è stata centrata dal veicolo commerciale di tipo Peugeot.

Immediati i soccorsi del 118, giunti sul luogo dell’incidente con ambulanza ed auto medica. Vista la sua condizione l’85enne è stata trasportata all’ospedale Bufalini di Cesena.

Sul luogo dell’incidente anche la Polizia Locale per i rilievi di legge.