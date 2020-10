A Ravenna una struttura per ricoverare gli ospiti delle case residenza positivi al coronavirus

Nascerà a Ravenna una struttura per accogliere gli anziani delle case residenza positivi al coronavirus. Il consorzio Solco, in collaborazione con l’Ausl Romagna, realizzerà l’istituto in un’ala della casa residenza “Galla Placidia”. Manca solo il via da parte dell’azienda sanitaria. Il nuovo ricovero avrà l’obiettivo di isolare gli anziani risultati positivi e contemporaneamente alleggerire il lavoro nelle altre case residenza. In caso di necessità, la struttura dovrebbe accogliere persone provenienti anche dagli altri distretti dell’Ausl Romagna