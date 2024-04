Domenica scorsa, 7 aprile, è partito il campionato di Padel di Serie C maschile, al quale è stata ammessa la squadra del Tennis Club Faenza grazie ad una wild card concessa dalla Fitp in virtù della finale promozione raggiunta l’anno scorso (da esordiente). Dunque, ad appena un anno dalla sua nascita, la squadra del circolo di via Medaglie d’Oro si trova già nel maggiore campionato regionale.

Ai giocatori dell’anno scorso, Marco Neri, Massimiliano Idà, Francesco Palmisano, Matias Branger, Gabriele Tronconi, Michael Barberini, Andrea Ciani, Gianluca De Palma e Marcello Sportelli, tutti confermati, si sono aggiunti Alberto Valtieri ed Enrico Carnevali. Nella prima partita della Serie C, sul campo dell’Heroe’s Marina Sport Center di Marina di Ravenna è arrivata una sconfitta per 2-1, tuttavia la squadra resta fiduciosa ed intenzionata a consolidarsi in categoria. Il Tennis Club Faenza sta costruendo una scuola padel con diversi giovani e l’intento è di creare una realtà solida e di qualità.

Questo il prossimo calendario: domenica 14 aprile in trasferta al Tc Riccione Padel; domenica 21 aprile esordio casalingo contro il Campo Centrale Forlimpopoli; domenica 28 aprile ancora in casa contro il Village Paddle Cacciari Imola; domenica 5 maggio in trasferta sul campo del Padel Town Forlì.