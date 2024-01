Anno impegnativo per le Polizie Locali della Provincia tra eventi alluvionali e incidentalità aumentata

La Polizia Locale è ormai un pilastro fondamentale del sistema integrato di sicurezza, volto a conseguire una ordinata e civile convivenza nelle città e nel territorio provinciale anche con riferimento alla riduzione dei fenomeni di illegalità diffusa.

Nell’anno che si è appena concluso, segnato dagli eventi alluvionali, il contributo della Polizia Locale si è rivelato di importanza vitale per le operazioni di soccorso e aiuto alle popolazioni colpite, con le attività di soccorso svolte anche nell’ambito della Protezione Civile.

Nel maggio 2023, nell’ambito del Centro Coordinamento Soccorsi gestito dal Prefetto di Ravenna, la Polizia Locale operante sul territorio provinciale, nella fase dell’emergenza, ha realizzato 4.294 interventi e ha impiegato 2.516 unità di personale e 646 mezzi.

Sono stati realizzati interventi per gestire la delicata procedura delle evacuazioni, per l’accoglienza di chi non poteva tornare alle proprie case, di gestione della viabilità, di chiusure di strade e innumerevoli altre operazioni.

Sono anche stati realizzati, in collaborazione con i Vigili del Fuoco, interventi di soccorso con i natanti di servizio della Polizia Locale che, nella notte dell’alluvione del 16 maggio a Faenza, hanno portato a salvare 122 persone.

Non bisogna dimenticare tutte le attività che vengono svolte quotidianamente tra cui le attività di polizia stradale finalizzate prioritariamente al controllo della mobilità e della sicurezza stradale. Nel corso del 2023 le Polizie Locali hanno complessivamente controllato 26.511 veicoli e svolto 191.968 ore di controllo del territorio. A questo proposito rivestono particolare importanza i 2.234 rilievi degli incidenti stradali, tra cui 23 incidenti mortali.

Nel campo della polizia amministrativa commerciale, finalizzata prioritariamente alla tutela del consumatore e al contrasto del fenomeno dell’abusivismo e della contraffazione commerciale, sono stati svolti 9.020 controlli.

Le attività di controllo di polizia ittico-venatoria sono state svolte a tutela dell’ambiente sia per la repressione del bracconaggio sia nel campo della polizia ambientale. Sono stati svolti 4674 controlli, volti anche alla verifica del corretto smaltimento dei rifiuti, per contrastare le discariche abusive e gli abbandoni dei veicoli.

La polizia amministrativa edilizia è stata finalizzata soprattutto alla tutela della qualità urbana e rurale eseguendo 996 controlli che hanno portato a contestare 237 violazioni.

L’attività di polizia giudiziaria delle Polizie Locali in tutte le materie di competenza ha portato a 2.389 procedimenti penali, con la ricezione di 764 denunce e querele, 23 persone arrestate e 150 fermi per identificazione.

L’ambito dell’ordine e della sicurezza pubblica riveste sempre maggiore importanza per le Polizie Locali anche attraverso una stretta collaborazione con le Forze di Polizia Statali che si svolge nell’ambito del Comitato provinciale di competenza del Prefetto e con le attività coordinate dalla Questura di Ravenna.

Venerdì 19 gennaio avrà luogo a Ravenna, nella chiesa di San Giovanni Evangelista, la tradizionale celebrazione di San Sebastiano, patrono delle Polizie Locali.

Si tratta ormai del quattordicesimo anno consecutivo in cui la ricorrenza è celebrata a livello provinciale, secondo un calendario che prevede sedi diverse di anno in anno. La decisione di condividere questo momento è stata fortemente voluta dalle Polizie Locali dei Comuni di Ravenna, Cervia e Russi, dalle Polizie Locali delle Unioni dei Comuni della Bassa Romagna e della Romagna Faentina e dalla Polizia Locale della Provincia di Ravenna.

In occasione della cerimonia di San Sebastiano saranno presenti a Ravenna, oltre ai rappresentanti di tutti i Corpi di Polizia Locale dei Comuni e della Provincia di Ravenna, i sindaci dei Comuni della Provincia, unitamente ai rispettivi Gonfaloni, simbolo per ogni comunità della propria storia e della propria tradizione.

La cerimonia prevede una funzione religiosa, che verrà celebrata alle 10, da Monsignor Ghizzoni, vescovo di Ravenna e Cervia, presso la chiesa di San Giovanni Evangelista, in viale Farini, alla presenza delle Autorità civili e militari della Provincia.