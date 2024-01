“Nell’ambito del progetto “Non c’è futuro senza solidarietà” a cura della Onlus Il Terzo Mondo ODV, é con soddisfazione profonda che il Presidente Charles Tchameni Tchienga appunto della ODV, condivide assieme alla cittadinanza l’ingente donazione di alimenti proveniente da Torino, recapitato oggi presso la sede operativa della Onlus.

In effetti, continua Tchameni, stamattina in prima mattinata insieme alle volontarie Maelle Gladis Nambou e Stephanie Joelle Tchameni é stato emozionante ricevere presso lo Sportello del Sorriso di Via Grado 30, sede della Onlus, il corriere carico di un bancale contenente ben 144 pandori farciti di cioccolato.

La gigante e preziosa donazione ci é stata offerta dalla Casa della Speranza Castiglione Torinese presieduta dal Cav. Giuseppe Lazzarotto, che ringrazio profondamente al nome delle 400 famiglie indigenti della provincia di Ravenna che trovano conforto presso il nostro Sportello del Sorriso.

L’occassione è gradita aggiunge Tchienga per ringraziare particolarmente il Cav. Fabio Marzufero per avere indicato Il Terzo Mondo ODV come beneficiario di questo importante gesto di solidarietà.

Per la gioia delle famiglie e il sorriso dei bambini, già da domani venerdì 19 gennaio,nel pomeriggio, presso appunto lo sportello del sorriso di via Grado 30, si procederà alla distribuzione gratuita del “pandoro della speranza” a tutte le famiglie indigenti da tempo programmate per la consegna degli indumenti precedentemente richiesti.

La distribuzione gratuita del “pandoro della speranza” alle famiglie che frequentano lo Sportello del Sorriso, andrà avanti tutti i mercoledì e venerdì dalle ore 15:30 alle ore 18:30 fino ad esaurimento scorta.

Fare del bene al prossimo segna sempre un punto di crescita nella prospettiva di una vita migliore… Ha concluso Charles.”