Sono molti in queste ore i messaggi di condoglianze che stanno arrivando alla famiglia di Bruno Giannotti, scomparso nella giornata di ieri in un incidente stradale lungo via Reda. Giannotti era in sella alla propria bici quando, per dinamiche ancora da accertare da parte della Polizia Locale della Romagna Faentina, si è scontrato contro un camion

Fra coloro che in queste ore stanno inviando messaggi per ricordare Bruno Giannotti c’è anche il consigliere comunale e regionale Andrea Liverani. Non era infatti insolito trovare Giannotti ai banchetti della Lega, in piazza: “Non ho parole, purtroppo ci ha lasciato un altro grande amico della Lega Faentina. Mancheranno tutte le tue storie che ci raccontavi ai nostri banchetti in piazza”