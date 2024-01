Nuovo presidio dei sostenitori di Mauro Guerra in centro

Nuovo presidio in piazza dell’Aquila, in centro a Ravenna, dei sostenitori di Mauro Guerra, il veterinario di Sant’Antonio radiato dall’Ordine dei Veterinari dopo le pesanti accuse accuse a suo carico in corso di discussione in questi mesi durante il processo. Guerra deve rispondere di diversi capi, ma soprattutto di maltrattamento e uccisione di animali, di falsificazione di libretti sanitari, di frode in commercio e di evasione fiscale.

I sostenitori sono tornati a chiedere la riapertura dell’ambulatorio di Guerra, sequestrato dalle forze dell’ordine, convinti che le accuse cadranno in dibattimento. La radiazione stabilita dall’Ordine di Ravenna non è ancora diventata effettiva, poiché lo stesso Guerra ha presentato ricorso contro la decisione. Guerra è così potuto tornare al lavoro, ma non nel proprio ambulatorio di via Pile.