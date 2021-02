Una petizione per realizzare un “Bike Park” a Ravenna: l’idea di un gruppo di appassionati delle due ruote

Il Comitato Amici del Ciclismo, che riunisce un gruppo di appassionati della bicicletta della città, ha recentemente lanciato via web una petizione per realizzare un “Bike Park”, un parco di avviamento alla bicicletta a Ravenna. L’idea è quella di creare un luogo dove grandi e piccoli possano avvicinarsi al mondo del ciclismo o allenarsi in totale sicurezza composto da piste e sterrati come avviene ad esempio nel parco ciclistico dedicato a Vito Ortelli a Faenza. La petizione, che ha già raccolto quasi 500 firme, verrà presentata nei prossimo mesi al sindaco di Ravenna.

Qui il link per chi fosse interessato a firmare la petizione.