Per il concerto spettacolo di Andrea Lama, il cantautore dei bambini, dal titolo “Qui disegno una nuvola”, organizzato e prodotto insieme a Officina della musica, che si terrà sabato 13 gennaio alle ore 18 presso il teatro Rasi di Ravenna, è sold out già dalle prevendite online. Era dal 2020 che il cantautore non tornava nei teatri, e visti i risultati, era davvero atteso. Sul palcoscenico del teatro, seguendo il filo conduttore delle canzoni di Andrea, si alterneranno tanti momenti d’arte varia: dagli sketch, scritti sempre da Andrea, interpretati dai GeniAttori che metteranno in scena tanti simpatici e variopinti momenti recitati, alle coreografie delle allieve della palestra Movie-it dirette da Giulia Costantini; dalle bizzarre entrate di personaggi ispirati ai più noti cartoni animati per i bambini, a piccole performance ritmiche e strumentali di piccoli allievi della scuola di Officina della musica. Il concerto quindi sarà una vera e propria esplosione di energia dove Andrea, accompagnato da vari strumentisti e con l’inseparabile Matteo Lama al violino e chitarre, condurrà il pubblico, non solo i suoi piccoli fans, in un viaggio musicale e teatrale pieno di emozioni e allegria. La serata sarà a scopo benefico a favore di Ageop, per la ricerca contro la leucemia.