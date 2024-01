Ieri al Centro per l’impiego di Lugo si è svolto il tanto atteso Recruiting Day dell’ICEL Academy, un’iniziativa lanciata da ICEL in collaborazione con Randstad Italia per formare specialisti nella produzione di cavi elettrici.

L’evento ha visto un’eccezionale partecipazione, con un numero significativo di 46 candidati che hanno presentato il loro curriculum per accedere al corso formativo gratuito e altamente specializzato. Durante l’evento, i rappresentanti di ICEL e Randstad hanno illustrato dettagliatamente il programma del corso, sottolineando l’importanza di sviluppare competenze tecniche nel settore dei cavi elettrici.

La selezione dei candidati avverrà nei prossimi giorni, e i corsi inizieranno a breve.