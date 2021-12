Sulla base delle previsioni di Arpae, contenute nel bollettino Liberiamolaria – pubblicato il lunedì, il mercoledì e il venerdì all’indirizzo http://bit.ly/bollettinoaria – anche domani, martedì 21, e dopodomani, mercoledì 22 dicembre, restano in vigore (così come dal 16 dicembre) le limitazioni ulteriori previste dal Piano aria integrato regionale (mercoledì 22 dicembre sarà emesso il nuovo bollettino, che darà indicazioni per i giorni successivi).

Le ulteriori limitazioni sono: